Brasil registra surto de peste suína em porcos no Ceará

A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) confirmou a ocorrência de um surto de peste suína clássica (PSC) no Brasil. De acordo com o comunicado, a infecção foi registrada no Ceará.





Ao todo, nove animais foram diagnosticados com a doença. Eles faziam parte de uma criação de subsistência. Dos nove, oito morreram da doença, e um foi sacrificado.





– As investigações ainda estão em andamento para identificar a origem e as ligações epidemiológicas. As medidas de erradicação serão implementadas com abate dos animais existentes na propriedade e contatos dentro da mesma unidade epidemiológica – diz o boletim da OIE.





A peste suína clássica é também conhecida como cólera dos porcos ou febre suína. Trata-se de uma doença de origem viral, altamente contagiosa e afeta suínos e javalis. Letal nos animais, a doença não traz riscos à saúde humana e nem causa impacto na saúde pública.





O último registro da infecção no Brasil ocorreu em outubro do ano passado, em uma criação de subsistência no Piauí.





O Brasil tem 15 estados, além do Distrito Federal, considerados zona livre da doença:





– Rio Grande do Sul;

– Santa Catarina;

– Paraná;

– Minas Gerais;

– São Paulo;

– Mato Grosso do Sul;

– Mato Grosso;

– Goiás;

– Distrito Federal;

– Rio de Janeiro;

– Espírito Santo;

– Bahia;

– Sergipe;

– Tocantins;

– Roraima e

– Acre.





