MATANÇA EM SOBRAL: JOVEM É ASSASSINADO NO BAIRRO VILA UNIÃO

Na manhã desta sexta-feira (1), o corpo de um jovem foi encontrado com marcas de tiros no canal do Mucambinho, no bairro Vila União.

Segundo informações, por volta das 02h00, moradores ouviram vários tiros. A vítima ainda não foi identificada, sabe-se que ela residia no distrito de Jordão.

A Polícia Civil instaurou um procedimento policial para investigar a autoria e a motivação do crime.

Sobral registra 92 homicídios dolosos no corrente ano.