Crianças venezuelanas brincam com cédulas desvalorizadas

Desvalorizadas pela inflação mais alta do mundo, as cédulas de bolívares, moeda oficial da Venezuela, viraram brinquedo nas mãos de crianças do povoado de Puerto Concha, em Zulia. Em vez de ser usado para trocas comerciais, o dinheiro serve para fazer coroas e outros objetos, além de ser adaptado para jogos de cartas infantis.





– Se você colocar cem, ganha cem – explica uma menina, sentada em círculo com outras crianças durante uma partida de Ajiley.





De acordo com informações da AFP, os pequenos negociam prêmios com as cédulas, e, após o jogo, guardam o dinheiro em uma caixa de papelão em forma de violão, com a tampa tingida com as cores da bandeira venezuelana.





Nos últimos anos, os moradores de Puerto Concha passaram a usar os pesos colombianos diariamente, dispensando o uso da moeda nacional.





– Aqui o bolívar já virou história. Nem conheço o novo bolívar que saiu, nem gostaria de conhecê-lo. Para quê? – afirmou Jonatan Morán, de 32 anos, que trabalha em um sítio.





O bolívar desvalorizou 72,54% em 2021 e, nesta sexta-feira (1°), passará por uma nova reconversão monetária que eliminará mais seis zeros. Desde 2008, a moeda já passou por três reconversões, resultando na retirada de 14 zeros. (Pleno News)