Pastora faz alerta sobre apps “infantis” com teor sexual

A pastora Dani Linhares usou as redes sociais para alertar sobre aplicativos com teor sexual, que têm sido acessado por crianças. Segundo ela, é importante que os pais fiquem atentos.





– Há muitos oportunistas no mercado que querem destruir nossas famílias. Não deixaremos isso acontecer – destacou ela.





Um vídeo recente, que mostra um alerta, foi repostado pelo pastor Jorge Linhares. O conteúdo mostra o aplicativo Make’Em.





– Atenção, pais! Alguns jogos eletrônicos têm chegado às crianças incentivando atos libidinosos, sexualizando crianças e jovens. E não são poucos! A facilidade de acesso é imensa, principalmente por causa da tecnologia. Mas, para os fabricantes, pouco importa quem veja. O importante deve ser o número de downloads e, certamente, darão todos os tipos de desculpas se confrontados. Há tempos falamos aqui que nossa briga, nossa luta, são com os valores, são com os ensinamentos, são com a socialização das crianças, que tem [as] suas preocupações. É inacreditável que jogos sejam criados com personagens se beijando de forma abrupta, tirando a roupa, fazendo atos sexuais escondidos dos pais. Para quê? Estimular? Vergonhoso isso! Fique perto do(a) seu(ua) filho(a) e sempre se preocupe com o que ele(a) está vendo – alerta Dani.