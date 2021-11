Moradores do distrito de Rafael Arruda reclamam de falta de água e culpam impasse entre prefeitura de Cariré e Sobral

De acordo com a Prefeitura de Cariré e o Sistema Integrado de Saneamento Rural – Sisar de Sobral, não existe impasse, mas afirmam que há uma negociação para a melhoria do serviço.





O distrito de Rafael Arruda, a 44km da sede Sobral, enfrenta em alguns pontos problema de abastecimento de água. Os moradores acreditam que uma das causas da falta de água é um impasse entre as Prefeituras de Sobral e Cariré. O distrito pertence a três municípios, Sobral, Cariré e Mucambo. Segundo relatos de pessoas ouvidas pelo Portal Paraíso, a Prefeitura de Sobral estaria cobrando o material de distribuição de água instalado pelo SAAE nas casas da localidade que pertence a Ceriré.





O sistema de abastecimento do distrito tem investimento dos dois municípios. A Prefeitura de Cariré construiu uma Estação de Tratamento de Água – ETA que alimentará o sistema instalado pelo SAAE na localidade de Olho D´água, Cariré, o que segundo os moradores estaria causando o impasse. O Carroceiro Antônio Paiva, morador de Rafael Arruda, acredita que a falta de água está relacionada à indecisão entre as prefeituras. “Há cinco meses que a localidade do Açude Velho, Cariré, não recebe água. Eu queria que fosse logo resolvido porque as pessoas não podem ficar sem água” disse o carroceiro.





Adauto Eliotério, articulador do gabinete do prefeito de Cariré, disse que não há impasse entre as prefeituras, mas afirma que há uma negociação de serviços entre os gestores públicos para a melhoria do abastecimento. O articulador do gabinete do prefeito de Cariré, disse ainda que o novo sistema de distribuição que contempla 1.524 famílias sendo 350 famílias da localidade de Olho D´água, Cariré, está funcionando, mas ainda com problemas antigos a serem resolvidos.





A dona de casa Maria Elisa, moradora da localidade Renovado distrito de Cariré, mora vizinho às caixas d´águas do ETA, mas não tem água do sistema em casa. De acordo com Dona de casa desde que foi instalado o equipamento, nunca recebeu água dele. “Deus defenda que eu não tivesse um poço profundo em casa, eu não morava mais aqui, porque como é que um lugar seco como este tem um sistema de distribuição de água e não funciona?” disse a dona de casa.





O Portal Paraíso falou com Adauto Alves, gerente administrativo do Sisar Sobral, responsável pela administração da distribuição de água em Cariré. Adauto Alves também nega que o problema de abastecimento seja o que foi relatado pelos moradores, mas confirma que o SAAE fez instalação do sistema de distribuição de água nas casas que ficam em território do município de Cariré. “A falta de água destas localidades vem de muito tempo, porque no percurso da adutora acaba tendo muita perda na vasão em função de outros abastecimentos no meio do caminho”, disse Adauto Alves.





O Portal Paraíso entrou em contato com a assessoria de comunicação do SAAE que indicou a Secretaria da Conservação e Serviços Públicos para falar sobre o assunto. O portal falou com o secretário Pedro Emmy que ficou de retornar o contato, mas não o fez até o fechamento desta matéria.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso