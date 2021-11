Ezio Azevedo é o novo presidente da OAB Sobral

As eleições para o triênio 2022-2024 da OAB aconteceram em todo o Ceará nesta quarta-feira (17) de 8h às 16h.





No fim da tarde o resultado oficializou a vitória para Ezio Azevedo com 592 votos. O candidato derrotado recebeu 534 votos. Em Sobral, dois candidatos disputaram as eleições em Sobral, Ezio Guimarães de Azevedo e Francisco Ranulfo Magalhães Rodrigues Júnior.





Na OAB Ceará, o advogado Erinaldo Dantas foi reeleito presidente da OAB do Ceará com 5.096 votos. Cerca de 20 mil advogados e advogadas cearenses estiveram aptos para irem às urnas para eleger os integrantes das diretorias da OAB, da Caixa de Assistência dos Advogados e dos Conselhos Seccional e Federal da Ordem. Porém, a taxa de comparecimento foi bastante baixa, com 31,27% (6.456 votos).

Fonte: Helenilton Jackson