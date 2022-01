Bebê nasce com doença rara na Santa Casa de Sobral e recebe doação de ONG

De acordo com a enfermeira Lourdes Santos, logo que a doença foi diagnosticada o contato com a Ong foi imediato. “O KIT Borboletinha contém produtos de emergência para o tratamento de feridas, além de levar informações para a equipe assistencial e aos pais do recém-nascido com suspeita de EB de como ele deve ser cuidado”, destaca.





Um bebê internado na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, diagnosticado com Epidermólise Bolhosa (EB) – doença genética e hereditária rara, foi beneficiado com doação da ONG Cuidando das Borboletas, com sede em Caculé, na Bahia.





A doença provoca formação de bolhas na pele por conta de mínimos atritos ou trauma. Médicos e enfermeiros da Santa Casa conseguiram o contato com a instituição, que tem parceria com a Debra Brasil, que coordena a maior conquista da comunidade EB no Brasil: o KIT Borboletinha.





De acordo com a enfermeira Lourdes Santos, logo que a doença foi diagnosticada o contato com a ONG foi imediato. “O KIT Borboletinha contém produtos de emergência para o tratamento de feridas, além de levar informações para a equipe assistencial e aos pais do recém-nascido com suspeita de EB de como ele deve ser cuidado”, destaca. (CN7)