Mario Frias chama Ivete Sangalo de "animadora de militante esquerdista"

Na noite desta sexta-feira (31), o secretário especial de Cultura, Mario Frias, chamou a cantora Ivete Sangalo de ‘animadora de militante esquerdista’. A fala ocorreu depois de cantora baiana puxar um coro contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) durante um show em Natal, no Rio Grande do Norte, na última quarta-feira (29).





“A rainha Ivete passou todos os anos de roubo generalizado petista, como meio de impor uma ideologia abominável, no mais absoluto silêncio”, escreveu Mario Frias no Twitter.





“Hoje, presta-se ao ridículo papel de ser animadora de militante esquerdista, pois é escrava dos caprichos da elite artística arrogante”, acrescentou o secretário.





No show, Ivete Sangalo dançou aos gritos de “Ei Bolsonaro, vai tomar no cu”. Ela também incentivou os fãs a gritarem mais alto com provocações como “Não ouvi” e “Está baixinho”.





(Gazeta Brasil)