PB: Crianças foram imunizadas antes de vacina infantil chegar

O Ministério Público Federal (MPF) está investigando as circunstâncias de uma imunização infantil inadequada contra Covid-19 feita na cidade de Lucena, na Paraíba. De acordo com a denúncia, aproximadamente 40 crianças teriam sido vacinadas com imunizantes destinados a adultos.





A vacinação inadequada foi confirmada pela Prefeitura de Lucena, que disse, em nota, que “uma auxiliar aplicou indevidamente e sem autorização [as] vacinas”. A gestão municipal afirmou ainda que “está pondo à disposição das famílias o acompanhamento médico e [também está] monitorando as crianças”.





Até o momento, de acordo com o comunicado municipal, as crianças que receberam as vacinas não apresentaram reações adversas. A denúncia foi recebida pelo secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, na noite de sexta-feira (14). Ele afirmou que teve acesso ao vídeo de uma das mães que usou as redes sociais para divulgar o caso.





Na data em que as crianças foram vacinadas, o país ainda não havia recebido lotes destinados à vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Para proteção dessa faixa etária, a Pfizer desenvolveu um imunizante com dosagem adequada. A Paraíba só recebeu as doses da Pfizer para crianças nesta sexta-feira (14).





Após receber o caso, o MPF intimou a mãe que denunciou o caso e a responsável pela unidade de saúde onde o fato aconteceu para prestar esclarecimentos nesta segunda-feira (17). Ainda de acordo com a procuradora do caso, na terça-feira (18) o gestor de saúde da cidade deve ser ouvido. (Pleno News)