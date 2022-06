Defesa de Daniel Silveira ‘dá bronca’ em Alexandre de Moraes: “Juiz não faz o que quer”

A defesa do deputado Daniel Silveira deu uma bronca no ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação contra o parlamentar. Em documento enviado ao gabinete de Moraes na quinta-feira (23), a advogada de Silveira escreveu que “juiz não faz o que quer”.





“Juiz não faz o quer. Juiz deve aplicar o que determinam as normas legais”, afirmou a advogada Mariane Andréia Cardoso. Logo antes, Cardoso declarou no documento:





“[Moraes] Desrespeita o próprio Poder Judiciário, à medida que assola os seus integrantes com uma imagem pública cada vez mais negativa, com a sensação generalizada de que nada adianta que os advogados estudem as disposições legais e façam pedidos adequados, afinal ‘juiz faz o que quer”.





A advogada Mariane Andréia Cardoso defende Daniel perante o STF.





(Terra Brasil Noticias)