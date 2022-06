HOVET EM PARCERIA COM A MÉDICA VETERINÁRIA NICOLY HELLEN, PROMOVE PALESTRA PARA MÉDICOS VETERINÁRIOS E ESTUDANTES

O Hospital Veterinário do Centro Universitário Inta-UNINTA em parceria com a Médica Veterinária Nicoly Hellen, promotora técnica da Distribuidora Vitrine Vet, promoverão uma palestra no auditório Multifuncional do UNINTA, no próximo dia 23 (quinta-feira), a partir das 18:30h, com o tema “Leishmaniose Canina: do diagnóstico ao tratamento''.





De acordo com a médica veterinária Nicole Hellen, "o evento tem como principal objetivo fortalecer a informação técnica sobre a leishmaniose canina, tanto em prevenção como em tratamento", além de possibilitar aos Médicos Veterinários e acadêmicos a troca de experiência com profissionais da área.





As inscrições são gratuitas e com direito à certificado de participação. Para se inscrever acesse o link de inscrição: https://www.even3.com.br/lcddat2022/













Serviço





O que: Palestra sobre “Leishmaniose Canina: do diagnóstico ao tratamento''





Quem: HOVET e Médica Veterinária Nicoly Hellen, promotora técnica da Distribuidora Vitrine Vet





Quando: Dia 23, a partir das 18h30min





Local: Auditório Multifuncional do UNINTA





Contato: (88) 999510382; @hospitalveterinariouninta









Por: Nayanne Maria de Mesquita Melo