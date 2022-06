Carro de R$ 10 milhões de CR7 se envolve em acidente na Espanha; veja como ficou o carro

Cristiano Ronaldo recebeu uma notícia ruim durante suas férias. O craque português, que curte férias com a família num iate, recebeu a informação que a sua Bugatti Veyron, avaliada em mais de R$ 10 milhões, se envolveu em um acidente na região de Mallorca, na Espanha.

O Veyron de CR7 é uma rara versão Grand Sport Vitesse, com motor W16 8.0 com quatro turbos, 1.200 cv e capaz de ir de 0 a 100 km/h em apenas 2,6 segundos. Segundo informações do jornal espanhol “Ultima Hora”, o motorista perdeu o controle enquanto transitava por um cruzamento de rua com uma avenida.





De acordo com as informações, o carro estava sendo conduzido por um funcionário de Cristiano Ronaldo. Não houve feridos durante o acidente, mas o carro sofreu danos que devem custar caro para os bolsos do craque português. O veículo colidiu em um muro, do lado de um depósito de botijão por gás.





Cristiano Ronaldo é conhecido por ser um colecionador de carros esportivos. Recentemente, o craque português comprou um Chiron, com mais de 1.500 cv e que chega a 100 km/h em incríveis 2,5 segundos. Ele ainda é apontado como um dos compradores do novo Centodieci, de 1.600 cv e avaliado em R$ 45 milhões.

