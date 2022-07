Bolsonaro diz que manterá o Auxílio Brasil em R$ 600 se for reeleito

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (19) que manterá o valor de R$ 600, caso seja reeleito nas eleições de outubro.





“Manteremos o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 em 2023 dentro da responsabilidade fiscal”, afirmou em entrevista no Palácio da Alvorada.O novo valor de R$ 600,00 do Auxílio Brasil deve ser pago no início de agosto.





A equipe econômica estuda começar o pagamento a partir do dia 8. No entanto, integrantes do governo já falam em antecipar a data para o dia 5 do próximo mês.





A Caixa Econômica Federal ainda não confirmou oficialmente a data. Na ocasião, Lula voltou a criticar o teto de gastos.





(Terra Brasil Notícias)