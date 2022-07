CRATO-CE: Menino de 3 anos morre após se afogar em piscina de chácara

Um menino de 3 anos morreu após se afogar em uma piscina na tarde desta terça-feira (19) no município de Crato, no cariri cearense. A vítima foi identificada como Lucas Rhyan. De acordo com Secretaria da Segurança Pública, a criança ainda chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu e veio a óbito.





Nas redes sociais, uma parente da vítima publicou uma mensagem com a foto do garoto desejando forças à mãe. "Sempre vou lembrar de você quando for pegar a Helena na escola. Eu te dizia 'tua mãe já vem, Lucas'. Que dor viu", escreveu.





As circunstâncias da morte do garoto são apuradas pela Delegacia Regional do Crato, unidade da Polícia Civil responsável pelas investigações.





(G1/CE)