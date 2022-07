PT ROMPE COM PDT NO CEARÁ, COM AVAL E ANUÊNCIA DE CAMILO SANTANA

Após reunião do diretório estadual do PT, na tarde desta terça-feira (19), foi aprovada resolução com o posicionamento da legenda pelo rompimento definitivo da aliança entre PT/PDT. O ex-governador petista Camilo Santana (PT) participou da reunião de forma virtual. O Presidente do PT Ceará, Antônio Filho, afirmou que o partido entende que a aliança governista foi rompida pelo PDT após escolha pelo ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) para a disputa ao Governo do Ceará. "O PDT fez a opção de decidir de forma unilateral. Não houve oportunidade para o diálogo e essa decisão deles representa, tácito e unilateralmente, um impedimento da aliança, um final da aliança", ressaltou. Ele ainda completou: “Governador reiterou seu compromisso com o PT, diz que está firme com o PT e expressou o alinhamento da posição do PT com a sua posição. Essa resolução traduz a posição do PT e o aval do ex-governador Camilo", ressaltou o presidente do PT Ceará.





Fonte: Revista Ceará

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)