Detenta trans é transferida de presídio após engravidar presas

Uma prisioneira transgênero engravidou duas detentas em uma penitenciária feminina em Nova Jérsei (EUA) e foi transferida para uma unidade prisional destinada a homens. De acordo com o porta-voz do Departamento de Correções do estado, Dan Sperrazza, as relações sexuais entre as presas foram consensuais. Demi Minor, de 27 anos, deixou o presídio feminino Edna Mahan no último dia 24 de junho e agora se encontra no Youth Correctional Facility.





Segundo informações da Fox News, Demi foi sentenciada a 30 anos de prisão por homicídio culposo. Atualmente, a detenta se encontra em uma ala para presos vulneráveis.





Em seu blog, Demi escreveu que está sendo forçada a viver em instalações masculinas e afirma que os agentes penitenciários a espancaram durante sua transferência para a Youth Correctional Facility. Ela também faz postagens regulares no Twitter:





– Esta semana fui transferida de uma instalação feminina para uma instalação masculina, quero dizer, esse tipo de ódio por quem eu realmente sou tem que parar – escreveu no último dia 5.





Em nota, o Departamento de Correções do estado de Nova Jérsei declarou estar investigando a denúncia de violência feita por Demi.





– O Departamento de Correções não pode comentar sobre nenhuma investigação ativa. O Departamento tem tolerância zero para abusos, e a segurança da população e dos funcionários encarcerados são de importância crítica – declarou a entidade.





O estado de Nova Jérsei permite que os detentos se instalem em unidades prisionais de acordo com sua identidade de gênero desde o ano de 2021, não sendo exigida cirurgia de mudança de sexo no caso do presídio Edna Mahan.





Via Pleno News