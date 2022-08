O sinistro aconteceu na noite desta terça-feira (30), ao lado da estação do VLT do bairro Campo dos Velhos. Os veículos envolvidos no acidente foram: motocicleta e um carro Renault KWID. O condutor da moto foi socorrido por uma ambulância do SAMU para o hospital Santa Casa.





A Guarda Municipal esteve no local da ocorrência, realizando os procedimentos de praxe.