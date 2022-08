PF cumpre mandados contra grupo liderado por francês suspeito de crime financeiro em Fortaleza

Ao todo, 20 policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal, em domicílios investigados na capital.





As buscas são feitas para encerrar as práticas ilícitas e apreender documentos e mídias que possam conter provas da atuação dos suspeitos, além de informações sobre prejuízos e das vítimas dos crimes investigados.









Captação de recursos sem autorização





Conforme a PF, as investigações tiveram início no ano de 2019, a partir da denúncia de uma das vítimas, que apontaram indícios de atuação de um empresário francês residente em Fortaleza e seus auxiliares na gestão fraudulenta de recursos de estrangeiros, com apropriação de recursos e atuação no mercado financeiro, captando recursos com suposto fim de investimentos no Ceará, sem autorização do Banco Central do Brasil.





As vítimas eram, em sua maioria, franceses e suíços residentes na Europa que confiavam nas empresas geridas pelo investigado francês para gerir recursos e tiveram prejuízos financeiros.





Houve ainda a suspensão das contas e sites das empresas investigadas, bem como sequestro de bens e valores disponíveis nas contas.





De acordo com a Polícia Federal, os investigados, a partir da individualização da sua conduta e da colheita de indícios e provas na operação policial, poderão responder por crime, com penas de até 24 anos de prisão. As investigações continuam, com análise do material apreendido.





(G1)