Mulher é presa em flagrante por agredir filha de apenas 5 anos com corrente; imagens são revoltantes

Os casos de violência doméstica parecem ter chegado a um novo patamar neste ano de 2022, já que a grande maioria das notícias que repercutem nas redes sociais envolve violência familiar. E nesta última sexta, dia 2 de setembro, um casos envolvendo uma mãe e sua filha repercute nas redes sociais.





De acordo com as informações, uma jovem de apenas 22 anos de idade que é mãe de uma menina de 5 anos, foi presa em flagrante na última sexta. A mãe da criança é suspeita de os filhos, a menina de 5 anos e também um menino de apenas 1 ano.





Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, eles foram informados da situação pelo Conselho Tutelar local e também por algumas testemunhas.





E de acordo com as autoridades policiais, a violência praticada contra as crianças aconteciam com frequência.





No dia em que a mulher foi presa em flagrante, ela teria agredido a menina usando um chinelo e também uma corrente. Os objetos usados pela agressora vem gerando revolta nas redes sociais.





A mãe das crianças trabalhava como atendente em uma padaria e após as denúncias o Conselho Tutela entrou em contado com a tia das crianças para que ela pudesse cuidas dos dois menores.





A menina de 5 anos foi ouvida em uma entrevista especial e relatou os detalhes das agressões e do sofrimento que passava com a mãe. Segundo a menina, a mãe teria empurrado ela contra a parede e machucado o rosto.





Exame realizados pelo Instituto Médico Legal confirmaram que de fato a criança sofria violência. A mãe pode pegar até 8 anos de prisão.

(Minuto Info)