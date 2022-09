Bolsonaro manda Exército liberar caminhões para o 7 de Setembro

Presidente desautoriza veto das forças de segurança como medida preventiva para o 7 de Setembro; Exército está cadastrando cerca de 60 veículos, diz a Folha





Jair Bolsonaro determinou nesta terça (6) a liberação de caminhões para acesso à Esplanada dos Ministérios, desautorizando ordem das forças de segurança que vetaram a entrada dos veículos como medida preventiva para o 7 de Setembro, informa a Folha.





Na segunda (5), conforme publicamos, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal bloqueou o acesso dos caminhões à Esplanada (foto), após mais de dez veículos terem tentado ingressar em área proibida.





Segundo o jornal paulistano, pessoas envolvidas nas comemorações do 7 de Setembro informaram, confidencialmente, que os caminhões devem ficar estacionados na Esplanada durante o desfile militar, e militares do Exército já estão cadastrando cerca de 60 veículos cujo acesso deverá ser permitido.





A restrição à circulação dos caminhoneiros em Brasília era uma das prioridades da segurança do STF para o Dia da Independência. No ano passado, apoiadores do presidente romperam as barreiras de segurança na véspera e pressionaram para invadir o prédio do Supremo.