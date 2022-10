Polícia Civil prende mulher que transportava drogas para Juazeiro do Norte/CE

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) do Cariri, resultou na prisão em flagrante de uma mulher suspeita de tráfico de drogas na Região Sul do Ceará. A captura aconteceu, na tarde dessa quarta-feira (28), na cidade de Cariús - Área Integrada de Segurança 21 (AIS 21) do Estado. Na ofensiva, dois quilos de cocaína e 500 gramas de crack foram apreendidos.



As investigações iniciaram logo que policiais civis lotados no NCTD da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte receberam informações de que uma mulher estaria transportando drogas em um ônibus. O veículo, que saiu de Fortaleza e tinha como destino Juazeiro do Norte, foi abordado na CE-060, em Cariús. Durante a abordagem, os policiais civis localizaram Amanda Maria Paulino da Silva (24).



Com ela, dois quilos de cocaína e 500 gramas de crack foram encontrados dentro de uma mochila. A ação contou com o apoio de cães farejadores. Diante do flagrante, Amanda foi conduzida para a unidade policial, onde foi autuada por tráfico ilícito de drogas. Agora, a mulher encontra-se à disposição da Justiça.



Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3102-1116, o número da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.



As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Veja mais sobre: Policia