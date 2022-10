No ano de 2015, Lula sugeriu que pobres comessem só arroz

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilharam, nas redes sociais, reportagens antigas que mostram o pouco caso que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve com os mais pobres que sofreram por causa da grave crise financeira gerada pelo governo de Dilma Rousseff (PT) em 2015.





Naquele ano, o desemprego aumentou 38%, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e 1,8 milhão de empresas fecharam diante da grande recessão.





Em dezembro daquele ano, Lula deu entrevista ao jornal espanhol El País e comentou sobre a tragédia econômica que o Brasil enfrentava. Na ocasião, ele afirmou que a população não voltaria para a pobreza, mas que teria que comer só arroz.



– Não voltarão [para a pobreza]. É como se disséssemos que, em vez de comer carne todos os dias, vão comer arroz. Isso é passageiro – declarou Lula em uma fala que foi compartilhada por inúmeros veículos de comunicação. (Pleno News)