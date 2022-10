ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO NA BR222, EM SOBRAL

Um grave acidente automobilístico, envolvendo um caminhão e um Fiat Palio foi registrado na noite de domingo (02), deixando uma pessoa morta, na localidade de Ipueirinha, às margens da BR222, em Sobral.





O motorista do veículo de passeio que transitava no sentido Sobral/ Tiangua teria invadido a pista contrária, colidindo frontalmente com o caminhão, e infelizmente morreu no local tendo o corpo ficado preso nas ferragens.





Segundo informações, a vítima foi identificada por Antônio Cipriano da Silva Filho, conhecido por "Canela", residia na localidade de Ipueirinha.





Com informações de Olivando Alves