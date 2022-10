Bolsonaristas de 21 e 24 anos são os deputados federal e estadual mais votados do Ceará

Os candidatos bolsonaristas André Fernandes (PL), 24 anos, e Carmelo Neto (PL), 21 anos, foram os candidatos mais votados para deputado federal e deputado estadual, respectivamente, no Ceará. O resultado das eleições de 2022 foi anunciado na noite deste domingo (2).





André Fernandes foi eleito deputado federal com mais de 229 mil votos. Em 2018, ele já havia se destacado no cenário político ao ser o deputado estadual mais votado do Estado, com mais de 109 mil votos, aos 20 anos.





Nascido em Iguatu, no interior do Ceará, André Fernandes é graduado em ciência política, com pós-graduação em gestão pública. Ele começou a ganhar projeção pela publicação de vídeos humorísticos nas redes sociais. Em seguida, ele passou a postar conteúdos políticos, principalmente com críticas aos governantes da oposição e apoio a Jair Bolsonaro.





André agradeceu aos eleitores pelo resultado. "O Federal mais votado do Ceará, obrigado 229 mil vezes", publicou o deputado federal eleito.









Deputado estadual mais votado





Outro político que teve uma quantidade expressiva de votos foi Carmelo Neto, eleito o deputado estadual mais votado do Ceará, com mais de 118 mil votos.





Assim como André Fernandes, essa não foi a primeira vez que Carmelo se destacou na política Estadual. Em 2018, aos 19 anos, ele foi eleito o vereador mais jovem de Fortaleza. Na ocasião, ele recebeu pouco mais de 8.500 votos.





Carmelo Neto é militante político conservador, apoia Jair Bolsonaro e atuou na mobilização de manifestações em apoio ao presidente em Fortaleza. "O mais votado!!! Muito obrigado, Ceará", publicou o político.









Derrota no governo





Apesar das vitórias na Câmara e na Assembleia, o candidato apoiado por Bolsonaro foi derrotado na disputa pelo Governo do Ceará.





Capitão Wagner, o candidato que tinha o apoio do atual presidente, mas tentou se "descolar" da imagem de Bolsonaro durante a campanha, não foi eleito, perdendo a disputa eleitoral para Elmano Freitas, do PT, anunciado governador já no primeiro turno, com mais de 2,8 milhões de votos.





Apesar de Elmano liderar as duas últimas pesquisas realizadas pelo Ipec, o resultado pegou os dois candidatos de surpresa, pois era esperada a disputa em um segundo turno. Em discurso após a vitória, o governador eleito do PT agradeceu aos eleitores.





"Mas eu tenho certeza, esse resultado de nós ganharmos no primeiro turno é uma grande combinação, é a combinação da nossa militância, do nosso sonho, de ter o reconhecimento do trabalho, da sensibilidade, da liderança, do sentimento de amor ao povo, que o povo reconheceu na urna, da maior liderança popular do Ceará hoje", disse Elmano.





(G1/CE)