Mulher salva marido de assalto ao atropelar criminosos

Uma moradora de Santos, em São Paulo, atropelou dois homens que tentavam roubar a moto de seu marido, que chegava em casa quando foi abordado. Um dos assaltantes fugiu e outro foi preso. Uma câmera de segurança registrou a ação.





O casal acabava de voltar do lava-jato onde foram buscar o carro. O homem voltava de moto para casa enquanto a mulher o acompanhava dirigindo o veículo. Quando se aproximaram da residência, um carro preto estacionou e dois homens saíram de dentro para realizar o assalto. As informações são do portal G1.





Os assaltantes estavam armados e, além de pedir a moto, exigiram um celular que tivesse aplicativo bancário para realizar PIX. No mesmo momento, a mulher se aproximou e jogou o carro por cima dos dois suspeitos. Um deles conseguiu correr e o outro ficou prensado entre o carro dela e outro veículo que estava estacionado.





O homem atropelado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital. Após receber atendimento, foi encaminhado para o 7º DP de Santos, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil analisa as imagens e deve investigar o caso.





