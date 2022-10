Vídeo: Morador se surpreende ao encontrar jiboia de 15kg no teto de casa; veja

O animal, que não é venenoso nem ataca seres humanos, estava saudável e foi levado para a sede do Batalhão de Policiamento Militar Ambiental.





O Batalhão de Policiamento Militar Ambiental (BPMA) se deparou com uma nova “inquilina” em uma casa na Ponte Alta Norte, no Gama. Por volta das 10h30 da última quinta-feira (6/10), as equipes resgataram uma jiboia de, aproximadamente, 15kg escondida no teto do imóvel.





O morador da casa percebeu a presença da cobra e acionou a Polícia Militar do Distrito Federal. Para alcançarem a serpente, os policiais tiveram de remover o forro da casa. Eles encontraram a jiboia bem, e o animal foi levado para a sede do BPMA.





Essa espécie de serpente pode atingir até 4 metros de comprimento. Apesar de aparentemente assustadoras, elas não são venenosas nem atacam seres humanos. Em geral, jiboias têm hábitos noturnos e podem viver cerca de 20 anos.





Os moradores do imóvel informaram à PMDF que o animal havia devorado um ninho de saruês antes de ser capturada.





Depois de levada para a sede do BPMA, a cobra foi devolvida à natureza.

(Metrópoles)