Lula é chamado de ladrão na saída da presidência de Portugal

Presidente eleito foi a Lisboa e ainda almoçou com o ministro Gilmar Mendes (STF), que recentemente liberou R$5,5 milhões do petista.





O presidente eleito Lula foi alvo de protesto ao deixar o Palácio de Belém, sede da presidência de Portugal, onde se encontrou com o presidente Marcelo Rebelo.





Centenas de brasileiros entoavam o hino nacional quando a comitiva do petista começou a deixar o local. Imediatamente iniciou-se um coro de “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”.





Diferentemente do que ocorreu com os policiais que testemunharam as manifestações contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, nos Estados Unidos, os vários policiais portugueses que formavam o perímetro de contenção entenderam tudo que os brasileiros diziam.





A passagem de Lula por Lisboa foi marcada também por um almoço com o ministro Gilmar Mendes (STF), que há alguns dias liberou R$5,5 milhões que estavam bloqueados pela operação Lava Jato. Gilmar alegou para proceder com a liberação que o bloqueio foi feito com uso de “provas ilícitas”.





