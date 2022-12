Cristiano Ronaldo é o novo jogador do Al-Nassr da Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo é o novo jogador do Al-Nassr FC , da Arábia Saudita , onde atuaria pelas próximas duas temporadas, após um mês de rumores após o pentacampeão da Bola de Ouro romper com o Manchester United durante o Mundial Copa do Catar . O clube fez o anúncio neste sábado, depois que a imprensa local revelou que o jogador e clube chegaram a um acordo.

O atacante de 37 anos fechou contrato de dois anos com o Al Nassr por um valor que, segundo o jornalista especializado Fabrizio Romano, gira em torno de US$ 200 milhões. O clube saudita, orientado por Rudi García, é o segundo classificado do campeonato com 23 pontos em 10 jogos realizados, a dois do líder Al-Shabab. No sábado, eles devem enfrentar o Al Khaleej, que luta pela manutenção da categoria, já que mal venceu um jogo em 10 jogos. Nesta equipa estão várias estrelas internacionais como o brasileiro Luiz Gustavo , o argentino Gonzalo Pity Martínez e o guarda-redes colombiano David Ospina .

“Mal posso esperar para descobrir um novo campeonato de futebol num país diferente “, disse Cristiano Ronaldo, citado na conta do Twitter do seu novo clube e que posou com a sua nova camisola amarela e azul, decorada com o seu habitual número 7. parte, o clube escreveu: “Isso é mais do que história sendo feita. Esta é uma contratação que não apenas inspirará nosso clube a um sucesso ainda maior, mas também inspirará nossa liga, nossa nação e as gerações futuras, meninos e meninas, a serem a melhor versão de si mesmos”.

O atacante de 37 anos tem uma carreira espetacular, com cinco Bolas de Ouro , cinco títulos da Liga dos Campeões (2008, 2014, 2016, 2017, 2018), títulos de campeão italiano com a Juventus (2019, 2020), da Espanha com o Real Madrid (2012, 2017) e da Inglaterra com o Manchester United (2007, 2008, 2009). É também o melhor marcador da Liga dos Campeões e da história da seleção portuguesa, com a qual conquistou o Eurocopa em 2016.