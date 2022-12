O DITADOR DA VENEZUELA, NICOLÁS MADURO, GANHA "SINAL VERDE" DA EQUIPE DE LULA PARA ENTRAR NO BRASIL

O ditador venezuelano, Nicolás Maduro, irá participar da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Maduro deve desembarcar em Brasília no domingo (1), segundo informações do colunista Lauro Jardim.



A medida contra a entrada de Maduro foi publicada em agosto de 2019 pelo ex-ministro da Justiça, Sergio Moro. A nova portaria revogando a proibição foi assinada pelo ministro Ciro Nogueira.



A rejeição do Palácio do Planalto em aceitar revogar a portaria levou o governo eleito a explicar a situação para Maduro que, em conversas reservadas, indicou que entendia a situação. Lula, porém, queria toda a América do Sul reunida em Brasília, num gesto simbólico da retomada do processo de integração regional.



Mas, nesta quinta-feira, o governo eleito recebeu uma sinalização que sobre o lançamento de uma portaria revogando a proibição, o que permitiria em tese o desembarque de Maduro na posse.



Fontes diplomáticas, porém, indicaram que ainda vão aguardar até esta sexta-feira para ter certeza de que a portaria será publicada no Diário Oficial. Mesmo se for, fontes venezuelanas apontaram que uma viagem de Maduro não estaria assegurada. Um dos obstáculos seria a questão de segurança.



Uma opção seria o envio de uma delegação chefiada pela vice-presidência. Mas Caracas já foi alertada que uma brecha legal poderá ser estabelecida para a chegada de Maduro.

Via Portal CM7