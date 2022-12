INUSITADO: "Fui corno nesse colchão": objeto com recado 'inusitado' é achado por moradores

Um colchão com a inscrição "Fui corno nesse colchão" vem fazendo sucesso nas redes sociais. O registro foi feito em um terreno baldio na rua Carmela Dutra, nas proximidades da Praça do Papa, no bairro Vila Sobrinho, em Campo Grande (MS), pelo jornalista Itamar Buzzatta, na manhã de hoje. O autor do recado, no entanto, ainda não foi descoberto para esclarecer a veracidade do recado ou se tudo não passa de uma brincadeira que se tornou viral.





"Eu recebi um recado de um amigo, dizendo que haviam deixado um colchão num terreno, com uma mensagem 'curiosa'. Fui para lá bem cedo e fiz algumas imagens, postadas nas redes, que fizeram muito sucesso entre os moradores da cidade e acabaram se espalhando para vários estados do Brasil", contou ao UOL.





A partir daí, disse Buzzatta, começaram a surgir diversas teorias sobre quem poderia ter deixado o colchão ali, no terreno, e, principalmente, por que teria escrito aquela mensagem. "Estaria a pessoa brincando ou teria mesmo sofrido uma desilusão amorosa? Porque era um colchão box, em bom estado. Um item caro. Não estava rasgado ou avariado, estava em boas condições", descreveu o jornalista.





O mistério fez com que os internautas compartilhassem essa história centenas de vezes e o "colchão do corno" acabou virando o assunto do dia em Campo Grande. Essa não é a primeira vez que um colchão é colocado em um local público com a mesma mensagem.





