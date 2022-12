Homem faz hospital ser evacuado ao chegar no local com bomba de guerra presa no ânus

Um idoso de 88 anos fez com que um hospital de Toulon, na França, fosse evacuado após chegar ao local com um projétil de artilharia preso no ânus. Segundo o site Var-Martin, todos ficaram muito assustados e acharam que a bomba poderia explodir a qualquer momento.





A direção do Hospital Sainte Musse logo chamou especialistas nesse tipo de artefato que consideraram de baixo risco uma explosão. Depois dessa constatação, os médicos partiram para a cirurgia de retirada do projétil.





De acordo com a equipe médica, o idoso colocou a bomba no ânus para ter prazer sexu4al. Após algumas horas na sala de cirurgia, os especialistas conseguiram remover o objeto, que tinha cerca de 20cm de comprimento e 5cm de largura. Segundo o hospital, o idoso se recupera bem do procedimento.





Metropoles