Mulher espancada por vizinhas no elevador de condomínio está ’acolhida’ em casa de parentes; VEJA VÍDEO

Uma gerente de vendas registrou dois boletins de ocorrência contra duas vizinhas por lesão corporal e injúria racial, que teria sofrido no condomínio em que mora no bairro de Candelária, na Zona Sul de Natal. O caso aconteceu na quarta-feira (7). A mulher agredida segue refugiada na casa de parentes.





Um vídeo registrado pelas câmeras de segurança do condomínio mostra duas mulheres a agredindo na porta de um elevador. Em determinado momento, as mulheres chegam a cair entre o corredor e a porta do elevador, enquanto estão em luta corporal (veja vídeo acima).





De acordo com o advogado da vítima, Abaeté Mesquita, a gerente de vendas de 36 anos havia reclamado sobre barulho no livro do condomínio onde reside, o que teria motivado a agressão e a injúria racial das vizinhas.