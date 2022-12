IPVA 2023: Confira lista dos carros que ficarão isentos do pagamento

O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, é o imposto cobrado anualmente pelo governo do Estado, onde o valor arrecadado é dividido entre Estado, Município e União para atender às necessidades básicas, como educação e saúde.





No entanto, existe uma lei que exige que alguns modelos de veículos estejam isentos do pagamento do IPVA, o que dependerá da data de fabricação no estado em que está licenciado.





Idade da isenção por Estado





Cada Estado brasileiro tem uma data estimada de isenção, confira:









10 anos - Rio Grande do Norte, Roraima e Goiás;

15 anos – Bahia, Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Ceará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba, Pará, Piauí, Sergipe, Rondônia e Tocantins;

18 anos - Mato Grosso;

Carros fabricados até 31 de dezembro de 2000 - Alagoas;

20 anos – São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Acre e Mato Grosso do Sul;

Carros fabricados até 1985 - Santa Catarina;

Redução Progressiva - Pernambuco e Minas Gerais.





Lista de carros isentos de pagamento





Agora que entendemos quais são os critérios utilizados para que o pagamento seja isento, confira quais são os principais carros que serão deixados de fora do pagamento de acordo com a idade de isenção estatal.





Carros isentos de 10 anos de fabricação









10 anos - Rio Grande do Norte, Roraima e Goiás;

15 anos – Bahia, Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Ceará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba, Pará, Piauí, Sergipe, Rondônia e Tocantins;

18 anos - Mato Grosso;

Carros fabricados até 31 de dezembro de 2000 - Alagoas;

20 anos – São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Acre e Mato Grosso do Sul;

Carros fabricados até 1985 - Santa Catarina;

Redução Progressiva - Pernambuco e Minas Gerais.





Lista de carros isentos de pagamento





Agora que entendemos quais são os critérios utilizados para que o pagamento seja isento, confira quais são os principais carros que serão deixados de fora do pagamento de acordo com a idade de isenção estatal.





Carros isentos de 10 anos de fabricação





A partir de 20 anos de fabricação, nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Acre e Mato Grosso do Sul estarão isentos de IPVA os seguintes carros:





Fiat Fiorino 2002;

Fiat Uno 2002

Fiat Stilo Schumacher Season 2006;

Jeep Wrangler 2002;

Toyota Hilux 2002.





Carros fabricados até 1985





Em Santa Catarina, os seguintes carros fabricados até 1985 estarão isentos de IPVA:





Toyota Corolla SE-G 2003;

Chevrolet Chevette 1985;

Dodge Dart 1970;

Volkswagen Fusca 1985;

Willys Rural Pickup 1966.









Carros com isenção progressiva





Nos estados de Minas Gerais e Pernambuco, estão os seguintes carros que estarão isentos do pagamento do IPVA:





Ford Modelo A 1929;

Volkswagen Fusca 1961;

Volkswagen Passat 1979;

Ford Belina 1973.





Então, agora que você já sabe sobre a isenção, fique atento ao seu carro e se, de fato, será necessário que o pagamento do IPVA 2023 seja feito.





Com informações do site: Equipe Rede Brasil, Equipe Rede Brasil