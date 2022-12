Idoso é preso pelo CPRaio sob posse de pistola, munições e drogas em Lavras da Mangabeira

Uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), realizaram a prisão de um homem de 61 anos que estava sob posse de armas, munições e drogas. A ação foi realizada no município de Lavras da Mangabeira.





Segundo informações da PM, a composição realizava diligências no bairro Sítio Marecos, quando recebeu uma informação sobre uma chácara utilizada para o consumo de drogas. Na propriedade, os agentes encontraram uma espingarda calibre 32 e uma pistola calibre .380, em dois quartos, ambas com munições. No local, uma quantidade de maconha também foi apreendida.





O dono da propriedade foi identificado como Jerônimo Arlindo da Silva. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Iguatu, unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). O suspeito foi atuado por posse irregular de arma de fogo e posse de drogas. O caso será investigado pela Delegacia Municipal de Lavras da Mangabeira.





