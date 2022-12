PIB do Brasil registra 5º trimestre de alta consecutiva e chega ao maior patamar da série histórica iniciada em 1996

A economia brasileira registrou crescimento de 0,4% no terceiro trimestre de 2022 em comparação com o período imediatamente anterior, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quinta-feira (1º). O resultado do trimestre é o quinto positivo seguido após o recuo de 0,3% de abril a junho do ano passado.





Em relação ao terceiro trimestre de 2021, a alta foi de 3,6%. Com esse resultado, o PIB (Produto Interno Bruto) chega ao maior patamar da série histórica, iniciada em 1996, e fica 4,5% acima do patamar pré-pandemia, registrado no quarto trimestre de 2019.





Em valores correntes, o PIB, soma dos bens e serviços finais produzidos no país, totalizou R$ 2,544 trilhões no terceiro trimestre.





No terceiro trimestre, a variação positiva foi influenciada pelos resultados dos serviços (1,1%) e da indústria (0,8%), enquanto a Agropecuária recuou 0,9%, diz o IBGE em nota.





