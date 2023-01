PF faz buscas e prende mais de 60 suspeitos por abuso sexual infantil em todo o país

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (26) a operação Rede de Proteção, destinada ao combate de crimes relacionados ao abuso sexual infantil.





Até as 9h, policiais continuavam nas ruas. Balanço inicial indica que, até o mesmo horário:

57 mandados de prisão foram cumpridos;

7 pessoas foram presas em flagrante (ou seja, sem mandado prévio);

40 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Os locais de cumprimento dos mandatos e das prisões em flagrante ainda não foram divulgados.





Segundo a PF, as ações começaram no início deste mês, com o cumprimento de mandados de prisão que já tinham sido expedidos.





Nesta quinta, as superintendências da PF em todo o país fazem operações centradas em "crimes sexuais contra crianças por meio da internet".





"A Operação Rede de Proteção tem por objetivo reprimir crimes sexuais contra crianças e adolescentes, retirando do convívio social indivíduos investigados, processados criminalmente e até condenados, dando efetividade ao sistema de justiça criminal e impedindo que novos delitos sejam cometidos", diz o material divulgado.





(A Voz de Santa Quiteria)