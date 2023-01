POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL REALIZA MAIS UMA PRISÃO

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Municipal de Massapê, resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem que responde por crime de violência doméstica. A ofensiva aconteceu na tarde dessa quinta-feira (27), no município de Massapê, que fica na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





O suspeito, de 29 anos, chegou a ser preso em flagrante no ano de 2019 por ameaças desferidas contra sua ex-companheira. O homem, que ainda respondia judicialmente pelo caso, estava com um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela 1ª Vara da Comarca de Massapê.





Com a ordem judicial em mãos, os policiais civis realizaram diligências na tarde dessa quinta (27), com o intuito de capturar o alvo. O homem foi localizado em sua residência, no distrito de Mumbaba de Baixo, em Massapê, e não resistiu à abordagem policial.





O homem foi conduzido para a Delegacia Municipal de Massapê, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva pelo crime de ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos na delegacia, o suspeito foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário e agora encontra-se à disposição do Poder Judiciário.





O nome do suspeito não será divulgado, a fim de preservar a identidade da vítima.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3643-1026, o número da Delegacia Municipal de Massapê. O sigilo e o anonimato são garantidos.