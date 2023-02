Animais são abandonados em via pública, em Sobral

Uma pessoa do sexo feminino, que não quis se identificar, denunciou o abandono de cachorrinhos em plena via pública.

Segundo a mulher “Uma CRIMINOSA parou o carro no estacionamento do Supermercado Lagoa e abandonou os filhotes domingo (05/02). Não seria mais DIGNO solicitar ajuda para conseguir adoção responsável às ONGs da cidade? Lembrando que abandono de animais é crime e está previsto em Lei Federal. Saliento que as políticas públicas de conscientização e castração na cidade não funcionam”. Disse.





O Portal Paraíso entrou em contato, nesta segunda-feira (6/2), com a Associação Anjos de Patas/Sobral que informou que é fato a questão do abandono. A associação ressaltou os cuidados que se deve ter com os bichinhos devido à mudança de clima, e vez por outra está chovendo.





“É desumano o abandono, lembrando que são animais inocentes e não merecem esse descaso”. Disse Cristina Maria da Ong.





Fonte: Chico Nildo/Sistema Paraiso