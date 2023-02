Guarany de Sobral vence Crateús na estreia da Série B do estadual

O time do Cacique do Vale começou a Série B do Campeonato Cearense encantando a torcida.

O jogo foi neste sábado (4), no Estádio do Junco, que recebeu um bom público, o Cacique do Vale venceu o Crateús, por 1 a 0, e garantiu os 3 primeiros pontos na tabela de classificação. O gol foi do jovem Lussandro Papel, aos 35 minutos do primeiro tempo, após cobrança de falta de Oséas e desvio de João Gabriel.





O técnico Alexandre Lima teve apenas 17 atletas à sua disposição, pois o restante do elenco ainda está em processo de regularização e novos jogadores deverão ser integrados ao clube. Atletas da categoria sub-20, foram promovidos e também serão utilizados pelo treinador ao longo do campeonato.





O Bugre Sobralense volta a campo, no próximo sábado (11), às 15:30, contra o Pacatuba. O jogo será realizado no Estádio Moraisão, em Maranguape.





Fonte: SPN