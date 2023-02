Assaltante que fez transmissão ao vivo durante roubo é preso

Um assaltante identificado como Marlon Oliveira dos Santos, de 22 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (24). O criminoso figurou nos noticiários na última semana por ter feito uma live no Instagram enquanto cometia um roubo na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A detenção de Marlon aconteceu na Avenida Ribeiro Dantas, em Bangu, também na Zona Oeste da capital fluminense.





Na gravação que viralizou nas redes sociais, Marlon, que estava de boné e armado, sai de um carro num engarrafamento e corre para um veículo branco logo atrás gritando “Desce, p****!”. A vítima do assalto então deixa o carro. Nas imagens, também era possível ouvir o assaltante ameaçando uma outra pessoa que não aparecia no vídeo.





Após o assalto, Marlon entrou no veículo roubado e seguiu com a transmissão: “Vamos pegar outro agora, hein? Outro agora!”. Na ocasião, a Polícia Civil informou que Marlon possuía quatro anotações criminais por roubo. Com a repercussão do caso, o Disque Denúncia chegou a divulgar um cartaz solicitando informações que pudessem levar à prisão de Marlon.