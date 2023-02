FIM DOS TEMPOS: Novo tipo de barbearia tem funcionários e clientes completamente nus em Fortaleza

Já pensou em sair para cortar o cabelo, tirar as roupas e ser atendido por profissionais nus? É o que acontece há dois anos na Barbearia Naturista, em Fortaleza, capital do Ceará. Fascinado com a ideia de ajudar homens a se amarem “de dentro para fora”, o esteticista Rodney Araujo decidiu colocar a dinâmica em prática e já colhe os resultados positivos.





Quem entra no espaço dele, próximo ao bairro Benfica, tem a opção de tirar ou não as roupas. Embora alguns homens apresentem resistência no começo, 90% decide viver a experiência completa e comprova a qualidade do atendimento, que acaba superando qualquer preconceito. Hoje em dia, a barbearia atende exclusivamente homens de 18 anos ou mais.





Ao BHAZ, o empresário de 29 anos explica que tinha um espaço de bronzeamento para o público feminino alguns anos atrás. Ele começou a atrair o público masculino e, então, pesquisou sobre o naturismo, um conjunto de princípios que prega um estilo de vida com base no retorno à natureza.





Aceitação e curiosidade





Com mais de 13 mil seguidores nas redes sociais, o espaço se tornou alvo até mesmo de estrangeiros. Vai gente da Argentina, da Espanha, de Portugal, e por aí vai. Próximo ao bairro de Benfica, Rodney e seus colaboradores fazem barba, depilação, massoterapia, bronzeamento e, é claro, cortam cabelo.





“Eu postei primeiro nas redes para ver como seria a aceitação e acabei ficando assustado com o retorno. Eu não tinha barbeiro, nem sabia cortar cabelo, mas um colega topou, pegamos uma cadeira de plástico e improvisei uma barbearia no fundo de casa”, explica Rodney.





Quando o esteticista notou que muitas pessoas aceitaram bem a ideia e se mostraram curiosas, decidiu transformar o local em um centro de estética. Pouco depois, precisou se mudar para outro espaço, que hoje oferece diversos serviços.





Via Terra Brasil Notícias