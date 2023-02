Bolsonaro visita a sede da Polícia e Bombeiros de Oklahoma

O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve na sede do departamento de Polícia e Bombeiros de Oklahoma, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (21). Ele estava com Max Guilherme, subtenente da Polícia Militar do Rio de Janeiro e do BOPE do RJ, que atuou como assessor especial de Bolsonaro.





Segundo Max Guilherme, o político brasileiro foi bem recepcionado na sede da polícia daquele estado e ele fez questão de agradecer a forma como eles foram tratados durante a visita.





– Obrigado pela recepção nos dada no departamento de polícia, Oklaroma/ EUA. Estávamos em casa – escreveu.





Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o final de dezembro do ano passado. Ainda não há data para o seu retorno ao Brasil, o ex-presidente brasileiro por ser palestrante da Conferência Anual de Ação Política Conservadora (CPAC) que acontecerá entre os dias 1º a 4 de março, em Washington D.C..





(Pleno News)