CENSURA? Em carta para fórum da Unesco, Lula cita regulação das redes

Segundo petista, disseminação de desinformação durante pandemia contribuiu para milhares de mortes.

Nesta quarta-feira (22), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou uma carta para a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco). No texto, o petista defende a regulação das redes sociais a fim de combater a desinformação. As informações são da CNN Brasil.





O fórum debate propostas para regulamentar as redes sociais e combater a desinformação e as fake news.





Segundo Lula, ambiente digital – “de poucas empresas” – causou riscos à democracia e também à saúde pública. Ele afirmou ainda que a disseminação de desinformação durante a pandemia de Covid-19 contribuiu para milhares de mortes.





O evento ocorre em Paris e conta com a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso e do influenciador digital Felipe Neto.





(Pleno News)