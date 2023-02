Sobe para 48 o número de mortos no litoral de São Paulo

O Governo do Estado de São Paulo anunciou que aumento o número de pessoas mortas no litoral norte de São Paulo após os deslizamentos que atingiram a cidade de São Sebastião no último sábado (18) e no domingo (19) por conta das chuvas.





47 óbitos aconteceram em São Sebastião e um em Ubatuba. Há mais de 50 pessoas desaparecidas.





1.730 pessoas estão desalojadas e 766 desabrigadas, de acordo com a Defesa Civil.





Nesta manhã (22), milhares de veículos deixam o litoral via rodovia dos Tamoios e sistema Imigrantes-Anchieta.