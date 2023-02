Tarcísio diz que doações para vítimas estão sendo roubadas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que doações que chegam para as vítimas das chuvas no Litoral Norte do estado estão sendo roubadas. Ele disse ainda que o Batalhão de Choque foi enviado para evitar novos furtos.





– Estão saqueando caminhonetes com mantimentos doados. Coloquei o choque agora para acabar com isso – disse Tarcísio.





Os fortes temporais que atingiram a região deixaram, pelo menos, 48 anos mortos. Outras 57 pessoas estão desaparecidas. Além disso, muitos cidadãos necessitam das doações.





Tarcísio também revelou que muitos moradores que estavam em abrigos decidiram voltar para suas casas, mesmo com risco de deslizamentos, por medo delas serem saqueadas.





