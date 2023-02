CAMOCIM-CE: MECÂNICO DE 27 ANOS É ASSASSINADO COM VÁRIAS FACADAS PELO EX-COMPANHEIRO DE SUA MULHER

Lamentavelmente, a polícia registrou mais um crime de homicídio no município de Camocim, o 9º homicídio somente neste ano de 2023. A vítima foi identificada como Jailton Carneiro dos Santos, um mecânico de 27 anos, natural de Camocim e residente na localidade de Lago Grande.





Por volta das 09h da manhã deste domingo, 12, um homem identificado como Gilson Ferreira Carvalho, 33 anos, residente na localidade de Corguinho, teria chegado na casa da Sra. Joice Ferreira, sua ex mulher e atual companheira da vítima, foi até a cozinha da casa e se armou com uma faca. Nesse momento o acusado teria corrido atrás de Jailton e o alcançou já no fundo do quintal. O acusado desferiu vários golpes em Jailton, que morreu ali mesmo no local.





Equipe da Polícia Militar e da Polícia Civil realizam diligências a procura do acusado. Pelas circunstâncias do crime, a polícia trata o sinistro como crime passional.





Com informações de Camocim Polícia 24h