Chacina em Ibicuitinga/CE: família é morta dentro de casa e criança baleada socorrida em estado grave

O crime aconteceu na madrugada deste sábado (11), em Ibicuitinga.

Quatro pessoas foram assassinadas na cidade de Ibicuitinga, Interior do Ceará. A chacina aconteceu na madrugada deste sábado (11), dentro de um imóvel. Uma quinta vítima, uma criança, foi baleada e socorrida ao Instituto Doutor José Frota (IJF), em estado grave. Não há ainda informações sobre o estado de saúde dela.





Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas são dois homens, de 21 e 44 anos, uma mulher de 43 e uma adolescente de 17. A reportagem apurou que se tratam de dois casais, sendo todos eles da mesma família.





Os mortos ainda não foram identificados oficialmente. A motivação do crime segue sob investigação e até a publicação desta matéria nenhum suspeito foi preso.





"A SSPDS-CE reforça que o trabalho será mantido de forma ininterrupta para a captura dos envolvidos e elucidação do caso", disse a nota enviada pelo órgão. O Governo também afirmou que um procedimento foi registrado na Delegacia Regional de Quixadá, unidade plantonista da Polícia Civil, mas que o caso ficará a cargo da Delegacia Municipal de Morada Nova.





A Pasta destacou ainda que equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG), Força Tática (FT), Comando Tático Rural (Cotar), Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), seguem atuando no caso.





DENÚNCIAS





Informações que auxiliem os trabalhos policiais podem ser repassadas para o telefone (88) 3422-2814, da Delegacia Municipal de Morada Nova. Além disso, as denúncias também podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou pelo (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser enviadas mensagens em áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Fonte: Diário do Nordeste