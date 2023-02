POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM REALIZA PRISÃO EM FLAGRANTE POR CRIME DE LESÃO CORPORAL

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio de Policiais Civis Plantonistas e Equipe do Reforço Operacional da Delegacia Regional de Camocim, Coordenados pelo Delegado Regional Dr Adriano Vasconcelos, tomou conhecimento de crime Lesao Corporal, por espancamento, ocorrido Rua Perimetral, Bairro São Francisco, Camocim, Ceará, em 11/02/2023, por volta das 09h30min.





Hoje de manhã a irmã da vítima (ATEMILTO) chegou na Delegacia Regional de Camocim relatando que seu irmão tinha acabado de ser agredido por pauladas e chutes e que estava sendo atendido pelo SAMU sendo levado para o Hospital Murilo Aguiar.





De imediato os policiais civis se deslocaram para o hospital e constataram a veracidade dos fatos, inclusive a vítima iria ficar internado devidos os ferimentos, pois os médicos achavam que a vítima estava com fratura no braço.





Foi realizado exame de corpo de delito na vítima onde constatou algumas lesões graves.





Os policiais civis iniciaram as diligências e conseguiram identificar o suspeito de nome LUCAS SANTOS DA SILVA, conhecido por “TOBIAS” que reside na Rua perimetral bairro São Francisco. Os policiais civis fizeram varias diligências para capturar o suspeito “TOBIAS” e populares diziam que o TOBIAS estava em casa escondido. Na 4ª tentativa para capturar o suspeito TOBIAS, este resolveu sair de casa e se entregar para os policiais civis.





Importante ressaltar que o suspeito já responde por Tráfico de Drogas, inclusive está fazendo uso de tornozeleira eletrônica.





O suspeito TOBIAS confessou ter agredido a vítima ATEMILDO usando um pedaço de pau, alegando que o ATEMILDO teria tentado estuprar sua prima um dia anterior.





A ocorrência foi apresentada na Delegacia Regional de Camocim nos moldes outrora narrados, ocasião em que o indivíduo foi autuado pelos crimes de Lesão Corporal, Artigo 129, Parágrafo 1°, inciso II do CP.





O indiciado será apresentado ao 5° Núcleo de Custódia e Inquérito em Sobral e ficará à disposição da Justiça.