Deputado Oscar Rodrigues lidera oposição ao aumento de impostos no Ceará

O deputado estadual Oscar Rodrigues e outros dois parlamentares do União Brasil, sendo eles Sargento Reginauro e Felipe Mota, se posicionaram contra a proposta do governo estadual de aumentar impostos.





Em uma nota conjunta assinada pelos deputados estaduais Oscar Rodrigues, Felipe Mota e Sargento Reginauro, todos do União Brasil, nesta sexta feira (10), os parlamentares questionaram o aumento do ICMS, proposto pelo governador Elmano de Freitas (PT).





De acordo com os deputados: “Causou surpresa a argumentação do governo, segundo a qual, o Estado pode quebrar e deixar de executar suas políticas públicas em favor dos vulneráveis”.





A surpresa deu-se, ainda segundo a nota, em razão de a “Menos de um mês antes, o governador Elmano de Freitas esteve na Assembleia para apresentar sua mensagem governamental. Nela, foram apontados os resultados da gestão anterior, incluindo até mesmo aumento de arrecadação. Mais investimentos, mais empregos, hidrogênio verde, um cenário de maravilhas”.





Tecendo críticas contundentes ao governo eleito, os parlamentares terminam a nota relembrando que foi promessa de campanha de Elmano que não haveria aumento de impostos e que apoiariam o governo para a melhoria do estado, mas não o faria na sobretaxação.





Confira a nota na íntegra:





Eis que agora, apresenta um quadro completamente adverso, como se a mensagem anterior fosse apenas uma fantasia. Em qual das mensagens podemos acreditar? A dos gestores competentes que fizeram o Ceará prosperar, ou esta de agora em que o Estado está prestes a quebrar?





Neste momento de incertezas na economia, com projeção de menos crescimento e mais inflação, além de juros altos, é, no mínimo, um açodamento, um verdadeiro atropelo, propor o aumento de 11,11% no ICMS.





Nós queremos que haja um amplo debate, para que possamos apresentar e buscar alternativas, deixando para o final da fila, se realmente indispensável, a possibilidade de aumento de imposto.





O aumento do ICMS vai fazer a inflação disparar, atingindo fortemente os mais vulneráveis, principalmente na forma mais cruel: o desemprego e a fome.





Nós nos posicionamos ao lado do setor produtivo, responsável pelo desenvolvimento e sustentabilidade social. Precisamos de mais emprego, de corte de gastos na máquina administrativa, de racionalidade no serviço público.





Não custa lembrar que o governador, tanto como candidato, depois de eleito, e até depois de tomar posse, foi firme em suas afirmações, de que não haveria aumento de impostos no seu governo.





Queremos apoiar o governo para melhoria do Estado, não para aumentar impostos.





Dr. Oscar Rodrigues, Sargento Reginaldo e Felipe Mota são deputados estaduais do União Brasil.





Por Sistema Paraíso