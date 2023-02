DERRAMAMENTO DE SANGUE EM SOBRAL - 10 HOMICÍDIOS DOLOSOS EM 2023

Nas primeiras horas deste sábado, dia 4, um homem foi encontrado sem vida nas proximidades da localidade de Cedro, em Jaibaras.





Segundo informações, a vítima foi identificada por Thiago Vasconcelos, morador do bairro Barragem, no distrito de Jaibaras. A vítima apresentava sinais de violência pelo corpo. Segundo os peritos, as lesões possivelmente sejam de arma branca (faca).





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.





Sobral já registra 10 homicídios dolosos no corrente ano!





Com Sobral Favela News